Sorpreso con una sciabola nascosta in auto, 60enne denunciato

Controllato dai carabinieri dopo un incidente con un mezzo agricolo: in auto gli trovano una sciabola e scatta la denuncia. Nei guai un 60enne con precedenti. A Sergnano, invece, un 21enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere fuggito all'Alt.

Sciabola in auto, 60enne denunciato

I carabinieri di Pandino che, nella tarda mattinata di sabato 22 ottobre, sono intervenuti per un incidente stradale di certo non si aspettavano di ritrovarsi tra le mani una grossa sciabola. Invece è proprio quello che hanno scoperto all'interno di un'auto che intorno alle 12.30 era rimasta coinvolta in un incidente stradale con un mezzo agricolo lungo la Sp 91.

Il conducente dell'auto, un 60enne, residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia a carico, non ne ha saputo giustificare la presenza e nei suoi confronti è subito scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma.

Droga in auto, segnalato 21enne

Non si è fermato all'Alt dei carabinieri, ma la sua fuga è durata poco. E' successo nella notte di sabato quando, intorno all'1.30, la pattuglia dei carabinieri di Camisano, impegnata in un posto di blocco lungo la Sp 591 a Sergnano, ha intimato l'Alt a un'auto condotta da un 21enne che per tutta risposta ha schiacciato il piede sull'acceleratore per darsi alla fuga.

I carabinieri lo hanno inseguito e poi fermato nei pressi del cimitero di Casale Cremasco mentre percorreva la Sp 15. Il 21enne è stato, quindi, identificato e l'auto perquisita. All'interno i militari hanno recuperato un involucro contenente circa 9 grammi di hashish per uso personale. La sostanza è stata sequestrata ed è subito scattata la segnalazione come assuntore di stupefacenti alla Prefettura. Il 21enne si è visto anche ritirare la patente.