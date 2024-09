Sorpreso con un etto di hashish, denunciato un 31enne

Lo hanno sorpreso con quasi un etto di hashish e lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga e per resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Pandino: il controllo dei carabinieri di Bagnolo Cremasco è scattato ieri sera, martedì.

Controllo a Pandino

I militari, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, poco dopo le 22, hanno notato alcune persone sedute su una scala nei pressi di un istituto scolastico del paese. Alla vista dei militari, uno di loro ha tentato di nascondere qualcosa facendo dei movimenti

improvvisi. I carabinieri, allora, sono scesi dall’auto e lo hanno bloccato e identificato. L’uomo, un 31enne, era molto nervoso e ai suoi piedi, dove aveva messo le mani in precedenza, hanno trovato un grosso involucro risultato contenere 96 grammi di hashish.

Denunciato un 31enne

Lo hanno perquisito e addosso aveva un altro involucro contenente quasi due grammi di hashish. Il 31enne ha poi provato a divincolarsi e a scappare ma è stato raggiunto e bloccato. I militari hanno perquisito anche la sua abitazione dove non è stato trovato niente. La droga è stata sequestrata e il 31enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale.

