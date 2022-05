Sorpreso con droga e bilancino, 19enne denunciato

Nello zaino gli hanno trovato 25 grammi di hashish e un bilancino: denunciato un 19enne a Vaiano Cremasco.

Già fermato il giorno prima

I carabinieri di Bagnolo Cremasco lo hanno fermato questa notte, intorno all'1, mentre girava con il monopattino tra le vie del paese. Il giorno prima i militari lo avevano fermato e controllato trovandolo in possesso di 3 grammi di hashish. Lo avevano segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, ma quando lo hanno notato di nuovo aggirarsi in paese hanno deciso di fermarlo.

Denunciato per spaccio

Nel corso della perquisizione personale nello zaino che aveva sulle spalle hanno trovato un involucro in cellophane contenente 25 grammi di

hashish e un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati mentre il 19enne è stato denunciato

all’Autorità Giudiziaria di Cremona per detenzione ai fini di spaccio di hashish.