Sorpreso alla guida con una patente falsa, denunciato un 49enne straniero con precedenti, residente in provincia di Brescia. Il controllo è scattato lo scorso 1 agosto a Dovera lungo la Sp 472.

Sorpreso alla guida senza patente

I carabinieri della Stazione di Pandino durante il controllo alla circolazione stradale, ha notato lungo la SP 472 nel comune di Dovera un’auto con una persona a bordo e hanno deciso di procedere al controllo. Lo hanno fermato e identificato nel 49enne, che ha presentato una patente

rilasciata da suo stato di origine con annesso un permesso internazionale di guida. I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché non è sfuggito che i due documenti risultavano difformi da quelli originali, avendo alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali, ovvero imperfezioni di stampa nei caratteri di microscrittura, l’assenza di caratteristiche di sicurezza e altro, risultando quindi palesemente contraffatti.

Per questo motivo, i documenti sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso. Tenuto conto che non era in possesso di un valido titolo abilitativo alla guida, é stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente.