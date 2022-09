Sorpreso a rubare all'Ipercoop, denunciato 24enne

Sorpreso a rubare all'Ipercoop di Crema, denunciato un 24enne italiano.

Denunciato per furto all'Ipercoop

I carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato un cittadino italiano di 24 anni per un furto aggravato commesso presso il centro

commerciale Gran Rondò di Crema. L’uomo era stato individuato e fermato dal personale addetto alla vigilanza del supermercato Ipercoop

dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento di svariati prodotti.

Aveva prelevato dai banchi vendita numerosi prodotti, ma una volta giunto alle casse non aveva pagato quasi nulla. I militari intervenuti hanno quindi ricostruito che l’uomo aveva girato con altre persone all’interno del negozio e aveva prelevato dei prodotti che aveva nascosto in uno zaino e nel portaoggetti di un passeggino che aveva con sé. Ma era stato seguito e visto dagli addetti alla sicurezza mentre

prendeva i prodotti che però non ha presentato alle casse, pagando solo cose di scarso valore e tentando di allontanarsi. I militari hanno perquisito l’uomo trovando nello zaino e nel passeggino prodotti alimentari, libri, giochi e altro, per un valore complessivo di circa 168 euro.

A seguito della denuncia presentata dal responsabile dell’esercizio commerciale, il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per

urto aggravato.