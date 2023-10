Sorpresi con droga e contanti, denunciati due spacciatori

Li hanno trovati in possesso di cocaina, denaro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi e per questo li hanno denunciati. E' successo a Capralba.

Spacciatori denunciati a Capralba

I carabinieri della Stazione di Vailate hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti due cittadini stranieri, di 30 e 31 anni, senza fissa dimora, trovati in possesso di cocaina e hashish. Uno dei due è stato anche denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione.

Verso le 15 di ieri, giovedì 19 ottobre, una pattuglia si trovava a Capralba e, in una via del paese, ha notato la presenza di due persone a piedi che avevano degli zaini in spalla. Non avendoli mai visti nel territorio, i militari hanno deciso di identificarli. Solo uno dei due aveva un documento di identificazione, mentre l’altro ne era sprovvisto ed è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Getta la droga nel campo

Durante il controllo erano particolarmente nervosi e agitati e per questo i militari hanno deciso di perquisirli. In quel frangente, il 30enne

ha lanciato un involucro di plastica in mezzo alla vegetazione presente a lato della strada, subito recuperato dai militari. All’interno erano

racchiuse altre bustine che contenevano nel complesso quasi 13 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish.

Inoltre, nello zaino di uno era presente un rotolo di pellicola utilizzato per il confezionamento delle bustine e l’altro aveva una somma di alcune centinaia di euro. Stupefacenti, materiale per il confezionamento e soldi sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.