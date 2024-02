Sorpresa a rubare cibo nel supermercato, denunciata una 43enne

L'hanno beccata a rubare in un supermercato e l'hanno denunciata per furto. Nei guai una 43enne fermata dai carabinieri di Romanengo.

Furto al supermercato

Il 3 febbraio, verso le 13.30, una pattuglia dei carabinieri di Romanengo è intervenuta in un esercizio di Offanengo su richiesta del responsabile del punto vendita perché una donna aveva sottratto della merce ed era uscita senza pagare tutta la merce che aveva preso.

Sul posto i militari hanno preso contatti con il responsabile del negozio e hanno identificato nella 43enne la presunta autrice del fatto,

ricostruendo che era entrata nell’esercizio e aveva riposto dei prodotti alimentari all’interno di una borsa che aveva con sé.

Ruba generi alimentare per 50 euro

La donna è poi andata alle casse e ha pagato soli alcuni prodotti per una cifra ridotta. Ma, dopo avere superato le casse, mentre si recava verso il parcheggio, è stata invitata a fermarsi perché aveva della merce non pagata. Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma che è arrivata sul posto e l’ha identificata, accertando che aveva nascosto prodotti alimentari non pagati per un valore di circa 50 euro che sono stati restituiti al responsabile del negozio, mentre la donna è stata denunciata per tentato furto.