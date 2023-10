Sorprende il ladro in azienda e lo fa denunciare per furto

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, straniero, è stato denunciato venerdì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Rivolta d'Adda per furto.

Rivolta d'Adda, allerta ladri

Tutto è cominciato attorno alle 15, quando la centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un imprenditore della cittadina cremasca: aveva sorpreso poco prima due persone, che si erano introdotte nella sua attività per rubare. È stato lo stesso imprenditore, in attesa dell'arrivo dei carabinieri, a inseguire e a fermare uno dei due: come ha raccontato ai militari, l'imprenditore si trovava a casa propria, sopra il locale, quando ha sentito alcuni rumori provenienti dal piano di sotto.

Forzano la porta sul retro

Insieme ad un dipendente, i due hanno controllato il piano dove si trova l'attività ed erano riusciti a individuare due uomini che erano dentro e stavano rubando i soldi dalla cassa. Poco prima avevano forzato la porta sul retro del negozio, ed erano così riusciti a penetrare nel negozio. I due malviventi, vistisi scoperti, sono scappati all’esterno prendendo direzioni diverse. Uno è riuscito a scappare e a far perdere le sue tracce, mentre l’altro è stato da loro raggiunto e fermato dagli inseguitori.

Scomparsa la refurtiva

L'impresario e il suo dipendente hanno quindi atteso l’arrivo dei carabinieri e lo hanno consegnato ai militari. Il 37enne è stato quindi identificato. La refurtiva non è stata trovata e recuperata, ma l’uomo è stato accompagnato in caserma di Rivolta ed è stato denunciato per furto aggravato.