Sorprende i ladri in casa, viene picchiato selvaggiamente e finisce in ospedale. È successo la sera di venerdì scorso in via Roma, a Capralba. Un episodio preoccupante che ricorda da vicino quello avvenuto a Caravaggio soltanto tre settimane fa.

Sorprende i ladri in casa, picchiato

Vittima un 50enne del paese, che stava rientrando a casa verso le 22 quando nel garage di sua proprietà è stato aggredito all’improvviso da un uomo piuttosto alto, di colore, con il volto coperto da una mascherina che lo ha colpito ripetutamente e ha cercato di rubargli il cellulare dalle mani. Ne è nata una violenta colluttazione proseguita in giardino. Pochi minuti che sono sembrati un’eternità. La vittima avrebbe sentito dei rumori, provenienti dal piano superiore dell’appartamento, dove probabilmente altri malviventi stavano rovistando. Nonostante lo choc, l'uomo è riuscito a mantenere la calma e a chiamare i carabinieri che sono giunti tempestivamente sul posto, ma i tre malviventi erano già scappati. Oltre ai carabinieri di Vailate e di Crema è poi arrivata anche un’ambulanza. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure al malcapitato, ferito fortunatamente in modo lieve ma molto provato, ha deciso il trasferimento all’ospedale Maggiore di Crema.

Stando a quanto emerso, il bottino dei ladri è stato piuttosto contenuto. Probabilmente il rientro inaspettato del proprietario di casa ha scombussolato i loro piani.

I precedenti in zona: Caravaggio e Castelleone

Non si tratta purtroppo dell’unica rapina violenta avvenuta in zona, in questi giorni. Nella stessa notte, un furto molto simile è avvenuto a Castelleone in una via del centro cittadino, sempre in un’abitazione al momento deserta. Pressoché identica anche la dinamica di un’altra rapina violenta avvenuta a Caravaggio, qualche settimana fa. La ricostruzione dei fatti e la modalità del reato sono le stesse: una banda composta da persone di origine straniera sono penetrate nella villa e il ritorno improvviso del proprietario di casa, anche in questo caso, ha scatenato la reazione violenta dei malviventi che hanno picchiato a sangue l’uomo, spedendolo al Pronto soccorso. Prima dell’arrivo dei carabinieri della stazione cittadina, chiamati dal vicino che aveva sentito le grida disperate del padrone di casa picchiato in giardino, la banda di malviventi si era già dileguata senza lasciare tracce.