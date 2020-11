Sono 69 i paesi Covid-free bergamaschi: i numeri scendono – DATI Comune per Comune

Sono 69 ad oggi i Comuni bergamaschi in cui da almeno sette giorni non si verificano nuovi casi di Covid-19. Di questi, solo tre sono nella Bassa bergamasca. Lo rivela l’ultimo report di Ats Bergamo, che ha reso noto paese per paese il numero di tamponi positivi effettuati tra il 18 e ieri, martedì 24 novembre. Ecco i numeri, Comune per Comune. Complessivamente, i nuovi positivi bergamaschi sono 1510 negli ultimi sette giorni.

Nella prima colonna, il numero di nuovi casi registrati nella settimana tra il 7 e il 13 novembre. Nella seconda, quelli registrati dall’11 al 13 novembre (con una piccola sovrapposizione dovuta alle rilevazioni Ats) e nell’ultima, i nuovi casi positivi tra il 18 novembre e ieri. La colorazione delle righe tende al blu per i Comuni in cui la riduzione dei casi è più marcata, e al rosso per quelli (pochi) in cui si è registrato un incremento dei nuovi contagi.

Secondo i sanitari di Ats, sono ancora i distretti di pianura (Treviglio, Romano e Isola) a destare maggior preoccupazione, per i tassi di incidenza dei nuovi positivi. Va comunque rilevato che, rispetto alle settimane precedenti, anche nella Bassa la situazione sta lentamente migliorando.

Maggiore criticità tra Treviglio, Romano e Isola

“La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) confermano, anche per la settimana che va dal 18 al 24 novembre, la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest (aree di Treviglio, Isola Bergamasca e Romano di Lombardia). Vi sono elevati tassi di incidenza in alcuni comuni, in buona parte determinati dalla presenza di una quantità di casi minima (ad es. Oltressenda Alta, 1 solo caso), che per effetto della bassa numerosità complessiva della popolazione, determinano un innalzamento artefattuale del tasso. Si segnala inoltre che ben 69 comuni sono a zero casi” commentano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo.

