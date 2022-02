Soncino, il vento fa cadere un ponteggio che colpisce un 70enne: è grave

Soncino

E' finito in Rianimazione.

Crolla un ponteggio a causa del forte vento e colpisce un uomo di 70 anni: è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 febbraio 2022 a Soncino. Ne dà notizia PrimaCremona.it

Crolla un ponteggio a causa del forte vento

E' stato trasportato in ospedale in codice rosso l'uomo colpito da un'impalcatura nel pomeriggio di lunedì a Soncino. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Galantino all'interno della cascina di proprietà dell'uomo: il ponteggio sarebbe caduto a causa delle forti raffiche di vento.

In rianimazione

A trovare il 70enne, è stata la moglie che ha allertato tempestivamente i soccorsi. L'uomo è stato successivamente trasferito in ospedale in arresto cardio circolatorio e con un forte trauma cranico ed è stato ricoverato in rianimazione. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell'incidente: l'ipotesi più accreditata è quella della tragica fatalità.