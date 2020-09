Soccorso dopo una caduta in scooter, muore 52enne. E’ successo oggi intorno alle 12.30 a Scannabue.

Cade in scooter, muore 52enne

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 12.30 per segnalare una caduta in bici, avvenuta in via Benzoni a Scannabue, frazione di Palazzo Pignano, che aveva coinvolto un 52enne. Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce rossa di Crema in codice giallo e la Polstrada.

Le condizioni dell’uomo, invece, sono parse subito critiche. Con ogni probabilità a causare la caduta sarebbe stato un malore che poi non gli ha lasciato scampo. Inutile ogni tentativo di rianimazione, il 52enne non ce l’ha fatta.

TORNA ALLA HOME