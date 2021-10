S'incendia il tetto, arrivano i Vigili del fuoco

Soncino

Prende fuoco il tetto di un'abitazione a Soncino, sul posto i Vigili del fuoco.

E' successo oggi, 4 ottobre 2021, intorno alle 12.30. Le fiamme sono divampate dal tetto di un'abitazione in via Filippo Corridoni a Soncino. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia che hanno spento le fiamme hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Fortunatamente non si conta nessun ferito.