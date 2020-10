Simpatiche Zampette 2020: gli amici animali diventano i protagonisti

Rallegrano le nostre giornate, ci fanno compagnia e riempiono d’amore le nostre case. Sono i nostri amici a quattro zampe che mai come quest’anno, tra lockdown e quarantene, sono diventati fondamentali nelle nostre vita. Hanno saputo resistere al nostro fianco portando sorrisi là dove c’era tristezza e preoccupazione. E allora anche e soprattutto in questo 2020 torna il nostro gioco che li rende i veri protagonisti.

Torna Simpatiche Zampette 2020

Il Giornale di Treviglio lancia la nuova edizione di «Simpatiche Zampette», un gioco video-fotografico (ma non solo) dedicato ai nostri amici di pelo. Partecipare è semplice e possono davvero farlo tutti. E in palio ci tre fantastici premi…

Come funziona?

E’ semplicissimo e ovviamente è gratis. Basta iscrivere il proprio animale, o candidare quello di un proprio amico, sul sito www.simpatichezampette.it. Allegando un’immagine dell’animale (meglio se un selfie con voi, non fate i timidi), con il vostro nome e un vostro recapito.

Come si vince?

Si vince grazie ai voti dei propri amici. Ogni settimana, dalla prossima uscita, sul Giornale di Treviglio – Romanoweek – Cremascoweek troverete un tagliando da ritagliare (e il primo è proprio quello che vedete qui a destra). Ritagliatene più che potete e guadagnerete punti per arrivare alla vittoria. Scalare la classifica, con l’aiuto dei vostri amici e dei fan del vostro animale, sarà facilissimo.

Dove consegnare i coupon

Basterà consegnare i coupon nei due punti di raccolta messi a disposizione: in redazione in via Stefano Messaggi 4/B a Treviglio (l’accesso rispettareà le norme anticontagio in vigore, ma sarà possibile anche lasciare i coupon in busta chiusa nella cassetta della posta) oppure a Romano a «La Zootecnica Group – Amici Pet&Co» in via Balilla, 72.

E ogni settimana, controllare come va la gara.

Video-punti sul web

La gara durerà fino a febbraio e le iscrizioni non chiuderanno mai…. Per arrivare in vetta però bisogna muoversi. E per farlo si potrà anche ricorrere a una «scorciatoia» tecnologica. Siete appassionati di video? Benissimo. Prendete lo smartphone e filmate il vostro amico peloso per qualche decina di secondi, mentre giocate con lui. Poi inviateci il video sulla pagina Facebook del Giornale, o via mail a redazione@giornaleditreviglio.it.

Il primo video vi varrà ben dieci punti in classifica.

Giochiamo in sicurezza

Quest’anno, a causa delle restrizioni in atto per l’emergenza sanitaria da Covid-19, non sarà possibile organizzare la tradizionale festa finale. Nessun problema, ci divertiremo comunque insieme a voi raccontando storie e aneddoti di un anno molto particolare…

I premi in palio

In palio con il nostro gioco «Simpatiche Zampette» tre premi da sogno.

Per il terzo classificato un giro in funivia sullo «Skyway Monte Bianco», andata e ritorno per due fino a piunta Herbronner a 3466 metri.

Al secondo un’esperienza gastronomica d’eccellenza grazie «Menù degustazione Sipario» al Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara per due persone.

Al primo classificato, invece, un soggiorno per due persone con cena, pernottamento, prima colazione e ingresso alla Spa al Castello di Montaldo a Montaldo Torinese (To).

