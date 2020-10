Si ustiona in casa con dell’acqua bollente, bimbo finisce in ospedale

Si ustiona con dell’acqua bollente e finisce in ospedale. Per fortuna le condizioni del bambino soccorso a Rivolta non sono gravi.

Acqua bollente sul petto

Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si sarebbe rovesciato sul petto dell’acqua bollente contenuta in una pentola. Sul posto, in via Ponte Vecchio, ambulanza, carabinieri della stazione cittadina e anche l’elisoccorso. Le ustioni tuttavia non sono risultate gravi e quindi il personale sanitario lo ha medicato e fasciato, quindi trasferito all’ospedale Maggiore di Crema.

TORNA ALLA HOME