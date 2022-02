Si ubriaca e maltratta l'anziano padre. Lui la denuncia, figlia allontanata da casa

Crema

Un decreto di allontanamento dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento. Li ha rimediati ieri, giovedì 17 febbraio, una donna di Crema, dopo la denuncia presentata ai carabinieri nei giorni scorsi da parte di suo padre. L'accusa è di maltrattamenti, anche fisici, dovuti all'abuso di alcol da parte della donna.

Torna a casa con il nuovo compagno

Tutto è cominciato nelle scorse settimane, quando la donna è tornata a vivere a casa dell'anziano genitore insieme al nuovo compagno. La denuncia del padre risale a metà dicembre, per fatti avvenuti nei mesi precedenti.

I maltrattamenti ripetuti

La vittima ha riferito ai militari che la situazione in casa era ormai esplosiva ed insostenibile. L'anziano ha riferito di essere oggetto di continui maltrattamenti da parte della figlia, che molto spesso, dopo aver bevuto, iniziava a litigare con il compagno, finendo per insultare il padre che interveniva nelle discussioni per placare gli animi. In un'occasione aveva anche ricevuto un pugno.

Un crescendo pericoloso

Quando l'anziano ha cominciato a temere per la propria incolumità si è finalmente convinto a rivolgersi ai carabinieri, che hanno ricostruito quanto accaduto tra le mura domestiche. Una situazione che "stava peggiorando perché la donna era sempre più frequentemente ubriaca. L’uomo ha anche riferito che, nell’ultimo periodo, era notevolmente cresciuta nei suoi confronti anche l’insofferenza del compagno della figlia, temendo quindi di subire violenze anche da parte di quest’ultimo".

I carabinieri di Crema, conclusa la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità della donna, hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso con tempestiva il provvedimento cautelare.

