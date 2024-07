Si tuffa nella Muzza a Cassano e non riemerge, disperso un giovane di Treviglio

Un ragazzo di Treviglio, 25 anni, risulta disperso nelle acque della Muzza dal pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio. Si trovava sulla sponda cassanese del canale parallelo all'Adda, insieme ad un gruppo di amici, quando si è immerso in acqua, all'altezza del ponte Pecchio dell'isola Borromeo, non distante dal Dopo Lavoro, quando la corrente l'ha trascinato via ed è sparito tra i flutti.

Ennesimo incidente sui fiumi, 25enne disperso

Il trevigliese, di origine egiziana, si sarebbe tuffato forse per recuperare un pallone, come riporta Primalamartesana.it. Ha chiesto aiuto, ma in pochi secondi la forte corrente del canale l'ha trascinato via. Immediato l'allarme, lanciato dagli amici, ma nessuno ha potuto evitare che il 25enne fosse trascinato via dall'acqua, in un tratto in cui la corrente è notoriamente importante e in cui le operazioni di recupero sono complicate dall'orografia del fiume, in quel tratto in cui la Muzza si getta nell'Adda. Sul posto si sono portati un'automedica, i Carabinieri della Compagnia di Pioltello e la Polizia Locale di Cassano d'Adda, insieme al nucleo SAF dei Vigili del fuoco di Treviglio e ai Sommozzatori del Nucleo di Treviglio. Con loro anche due ambulanze ed un'automedica. Le perlustrazioni della zona, sia sulle sponde che in acqua, e non hanno però avuto frutto, e ora si teme il peggio. Le generalità del ragazzo non sono state ancora rese note, mentre continuano le ricerche.

Ancora una vittima del fiume, moltissimi stranieri: perché?

A poche settimane dall'incidente sul lavoro costato la vita all'operaio Claudio Togni, l'Adda miete dunque un'altra vittima, stavolta - come troppo spesso accade - tra i tanti ragazzi che nonostante i divieti di balneazione decidono di tuffarsi in acqua, magari per affrontare un pomeriggio di caldo come quello di oggi. Il fatto che la maggior parte delle vittime non siano originarie della zona, indica probabilmente tuttavia che oltre alla violazione dei divieti a mancare è anche la "memoria atavica" del fiume: quella che di generazione in generazione si instilla nei ragazzi e nei bambini, imponendo loro di restare il più possibile all'asciutto. E di temere la corrente anche quando il caldo è asfissiante e l'acqua, tanto fresca, sembra tranquilla e innocua.