Si tuffa nel lago e muore a 17 anni. È un ragazzo residente nel cremonese la vittima dell'ennesimo incidente dell'estate, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi giovedì 22 giugno a Spinone al lago, sul lago d'Endine. La tragedia poco dopo le due.

Si tuffa nel lago d'Endine e muore

Stando a quanto emerso sinora, il ragazzo aveva raggiunto Spinone insieme ad alcuni coetanei, per una gita. Dalla spiaggia, visto il gran caldo, il gruppo ha deciso di concedersi un bagno. All'improvviso, però, il 17enne è finito sott'acqua ed è scomparso tra i flutti. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi: sul posto i sommozzatori di Treviglio, insieme ai Vigili del fuoco nautici di Bergamo, i pompieri di Clusone, di Milano e di Lovere, oltre ai carabinieri della stazione di Casazza e al 118. Tutto inutile, purtroppo: il ragazzo è rimasto sott'acqua per più di un'ora e quando è stato individuato e riportato a riva, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Anche l'elisoccorso, alzatosi in volo da Milano, è ripartito: per il giovane non c'era più nulla da fare.

Sul posto anche il sindaco di Spinone al Lago, che è tornato su un appello sulla pericolosità della balneazione in lago. Proprio nella stessa zona, l'anno scorso, si era verificata una tragedia simile.