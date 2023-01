Si sente male mentre lavora nei campi, 59enne stroncato da un malore

Non c'è stato nulla da fare per un 59enne bergamasco stroncato oggi pomeriggio, 30 gennaio, da un malore mentre lavorava in un campo.

Stroncato da un malore nel campo

E' successo a Vailate, in un'area agricola a ridosso di via Borghi Inferiori. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 14.45 quando un collega del 59enne, residente a Lurano, si è accorto che qualcosa non andava. Poco prima, infatti, il 59enne si era allontanato per raggiungere il furgone dopo aver accusato un malessere.

Trovato dal collega

Non vedendolo tornare il collega ha raggiunto il mezzo parcheggiato a poca distanza e lo ha trovato riverso a terra. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce rossa di Crema in codice rosso, ma nonostante i tentativi di rianimare l'uomo praticandogli il massaggio cardiaco non c'è stato nulla da fare. A causarne il decesso potrebbe essere stato un arresto cardiaco o un'embolia polmonare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Crema.