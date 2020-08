Si sente male mentre fa il bagno nell’Adda, grave un 31enne FOTO

Si sente male mentre fa il bagno nell’Adda, soccorso con l’eliambulanza. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Rivolta d’Adda.

Si sente male e rischia di annegare

Un malore ha colpito un uomo, G.A.Z.L., 31 anni originario del Perù e residente a Genova e nel Cremasco in visita da conoscenti, mentre stava facendo il bagno nelle acque dell’Adda. A notare l’uomo in difficoltà sono stati due ragazzi che si sono tuffati per salvarlo e lo hanno portato a riva. Immediata la chiamata al 112.

Sul posto l’elisoccorso da Milano in codice rosso, insieme ai Vigili del fuoco di Crema e Treviglio e ai pompieri del corso Atp che si trovavano in esercitazione a Fara e i carabinieri di Rivolta. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Crema, le sue condizioni sarebbero gravi.

TORNA ALLA HOME