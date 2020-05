Si sente male e muore per la strada

Accusa un malore e muore per strada. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti ma non c’è stato nulla da fare, il 75enne è deceduto nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, in via Tommasone a Pandino.

Muore per strada a Pandino

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’anziano, Angelo Benelli, si trovava sulla pista ciclabile quando si è sentito male. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta con un’automedica, quindi i carabinieri e la Polizia locale che ha regolato il traffico. Il personale sanitario ha cercato in ogni modo di rianimarlo ma è stato tutto inutile.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerdì 22 maggio.

TORNA ALLA HOME