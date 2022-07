Si schianta con il furgone contro un mezzo pesante da cantiere, gravissimo operaio su Brebemi

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Zingonia, dove è stato trasportato in codice rosso dall'elisoccorso, l'uomo di 61 anni che questo pomeriggio era alla guida di un furgone, e che si è schiantato contro un mezzo pesante fermo in mezzo alla carreggiata, e dotato di segnaletica mobile dell'inizio di un'area cantiere.

Schianto su Brebemi: con il furgone si schianta contro un mezzo segnaletico

L'incidente è avvenuto attorno alle 16.40 di oggi, giovedì 21 luglio, all'altezza del casello di Bariano della A35 Brebemi, direzione Brescia. Mentre viaggiava sulla prima corsia, quando si è schiantato contro un mezzo pesante, che trasportava una ruspa. Il mezzo parcheggiato in mezzo alla corsia, era appositamente dotato della segnaletica mobile che indicava l'inizio di un cantiere. Ancora da capire l'esatta dinamica dell'accaduto e il motivo dell'incidente. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Treviglio: l’uomo alla guida del furgone era infatti incastrato nelle lamiere e i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo da mezzo e consegnarlo quindi alle cure del personale del 118 (sul posto, oltre all'elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio, c'era anche un'ambulanza della Croce rossa di Urgnano). È stato quindi elitrasportato in codice rosso a Zingonia. Le sue condizioni sono molto serie.