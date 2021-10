Si schianta con la moto contro il guardrail, morto 55enne nel cremonese

Cappella Cantone

L'uomo è finito con il proprio scooterone contro il guardrail di una rotonda non illuminata sulla SP 84. L'impatto gli è stato fatale.

Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori. Dopo i rilievi da parte dei Carabinieri, si cerca ora di capire le cause dell'impatto contro il guardrail.

Lo schianto

Il terribile incidente è avvenuto ieri sera, sabato, poco prima delle 21 nel territorio di Cappella Cantone, piccolo Comune di poche centinaia di abitanti poco più a sud di Soresina. Qui un uomo di 55 anni che stava percorrendo la SP 84 in sella al proprio scooterone, per causa ancora da chiarire, si è schiantato contro il guardrail di una rotonda riportando lesioni che gli sono risultate fatali.

I soccorritori e le indagini

Allertate, sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti due ambulanze e un'automedica, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri di Pizzighettone, che dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso stanno ora cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Quel che è certo, al momento, è che le luci della rotonda non erano in funzione, il che potrebbe aver limitato la visibilità della stessa per il motociclista.

