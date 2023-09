Si ribalta con l'auto e finisce nel fossato, feriti due giovani

Brutto incidente ieri sera, 18 settembre, a Rivolta d'Adda. Un'auto con a bordo un 23enne e una 21enne è finita fuori strada ribaltandosi in un fossato.

Fuori strada a Rivolta

E' successo intorno alle 21 di ieri. L'auto, una Mercedes, stava percorrendo la Sp 1 quando il conducente, un ragazzo di 23 anni, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato più volte per finire poi la sua corsa in un fossato asciutto che costeggia la carreggiata. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Como. I due giovani, il 23enne e una ragazza di 21 anni, sono stati trasferiti in ospedale a Lodi e Rozzano in codice giallo. Le loro condizioni erano serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi dell'incidente.