Si ribalta con il trattore, muore un 16enne

Gravissimo incidente a Ripalta Arpina (Cr), un giovane di 16 anni ha perso la vita nell’azienda agricola di famiglia, dopo essersi ribaltato con il trattore.

Gravissimo incidente, muore un 16enne

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio 2020. Il giovane stava aiutando il padre nei campi dell’azienda agricola di famiglia quando, mentre era alla guida di un trattore, è finito per ribaltarsi.

Inutili i soccorsi

Schiacciato dal mezzo, ogni soccorso si è rivelato per lui inutile. I medici giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo del drammatico incidente anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats Valpadana.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Il ragazzo frequentava l’istituto agrario a Cremona e in questi giorni di chiusura scuole per l’emergenza Coronavirus, stava dando una mano al padre nell’azienda di famiglia.

