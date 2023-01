Si presenta in auto in caserma per sporgere denuncia, ma non ha la patente: denunciato e mezzo sequestrato

Si è presentato in caserma a Crema per presentare una denuncia, ma era sprovvisto di patente. Così, quando è stato il momento di andarsene i carabinieri lo hanno seguito e una volta che si è rimesso alla guida lo hanno fermato, denunciato e gli hanno sequestrato l'auto.

Guida senza patente, denunciato

E' successo ieri mattina, 25 gennaio, in caserma a Crema. Un uomo, italiano di 40 anni, pregiudicato si è presentato per denunciare una persona con cui aveva avuto una discussione. I militari lo avevano visto parcheggiare l'auto negli stalli davanti alla caserma, ma ricordavano bene che lo stesso era stato denunciato alcuni mesi prima per guida senza patente perché revocata.

A quel punto hanno approfondito gli accertamenti attraverso le banche dati a disposizione, verificando che nel gennaio del 2022 la sua patente era stata ritirata in provincia di Brescia perché non si era sottoposto agli esami per la visita di revisione. Per questo motivo nel febbraio dello scorso anno gli era stato notificato un decreto emesso dalla Prefettura di Brescia con il quale gli era stata revocata la patente.

Già denunciato in seguito a un incidente

Inoltre, a metà settembre dell’anno scorso una pattuglia della Radiomobile di Crema era intervenuta per un incidente stradale in un paese nei pressi di Crema e aveva accertato che uno dei coinvolti era il 40enne che era privo di patente perché revocata alcuni mesi prima. In quella occasione era stato denunciato dai carabinieri. Quindi, ieri, terminate queste verifiche, i militari hanno lasciato che l’uomo presentasse la denuncia e uscisse dalla caserma.

Fermato, denunciato e auto sequestrata

Subito dopo è salito tranquillamente sulla sua auto ed è partito, ma ha fatto solo pochi metri perché, nello stesso parcheggio, è stato fermato da una pattuglia della Stazione di Crema che era stata avvisata per tempo, attendendo la partenza dell’uomo. Ovviamente il 40enne guidava

nonostante fosse privo di patente. Al quel punto, é stato fatto rientrare in caserma dove ha rimediato una denuncia per l’ennesima guida senza patente, ma questa volta il suo veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.