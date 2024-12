Si prendono a botte con gli espositori, giovani immortalati dalle telecamere

di Sara Barbieri

Si prendono "a botte" per gioco con gli espositori della farmacia, in paese cresce l’esasperazione davanti alla maleducazione dei giovani.

Di quello che hanno combinato venerdì notte dovranno risponderne in Comune quando - com’è probabile - verranno identificati e convocati per un colloquio. A immortalare le "prodezze" di un gruppetto di giovani, infatti, ci ha pensato il sistema di videosorveglianza e le immagini sono già all’attenzione della Polizia locale.

Vandali in centro

Venerdì notte, intorno alla mezzanotte, infatti, un gruppetto di ragazzi ha pensato bene di divertirsi improvvisando una "battaglia" a colpi di espositori, che si trovavano davanti alla farmacia, in pieno centro.

"Le telecamere hanno filmato un gruppetto di ragazzini che, davanti alla farmacia del paese, si tiravano, uno con l’altro, dei cartoni espositivi dell’attività - ha spiegato il vicesindaco Franco Cerri - Stiamo lavorando, in collaborazione con la Polizia locale, proprio su quelle immagini per poter rintracciare i ragazzi e convocarli per un colloquio".

I rumori causati dai vandali non sono di certo passati inosservati, soprattutto tra i residenti della zona, a ridosso della farmacia.

"Abbiamo sentito delle forti botte, e infatti pensavamo si trattasse di una rissa - ha precisato una vailatese – visto che ormai, anche tra i giovani, sta diventando l’ordine del giorno. La finestra della mia camera affaccia proprio sulla strada dove è accaduto l’atto vandalico, quindi in centro paese, e sento costantemente parolacce, bestemmie e parole volgari uscire dalla bocca dei ragazzi. Confidiamo tutti nel recupero delle immagini dalle telecamere per identificare i responsabili che devono essere ripresi e puniti".

Chi ha aperto la centralina?

E forse proprio a causa della notte movimentata, sabato mattina, alcuni residenti si sono preoccupati dopo aver trovato la centralina elettrica aperta.

"La cosa sconcertante e pericolosa è stato quello di lasciare aperta la centralina elettrica, che mi risulta sia munita di serratura - ha dichiarato una residente - Bisognerebbe accertarsi se l'elettricista che ha certificato l'impianto abbia lasciato chiuso la centralina, oppure se si sia trattato di un atto vandalico".

A rassicurare ci ha pensato ancora Cerri: "Era arrivata la segnalazione della manomissione di una cabina elettrica da parte di un gruppo di ragazzi - ha spiegato - In realtà, verificando con cura abbiamo constato che la cabina era stata aperta dopo il controllo da parte di un tecnico e casualmente era rimasta aperta. Nessun vandalismo, quindi, ma banalmente un piccolo errore dovuto a una dimenticanza".