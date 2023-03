Si offre di aiutarla per le faccende in casa, ma le ripulisce la cassetta di sicurezza portandosi via i gioielli

Si era offerta per darle una mano con le faccende di casa, ma quando restava sola il suo unico obiettivo era svuotare la cassetta di sicurezza per rubare tutti i gioielli. Denunciata, dai carabinieri di Crema una donna, con precedenti di polizia.

Ladra di gioielli

A denunciare l'accaduto è stata una donna, residente nel Cremasco, che una mattina di fine marzo si è presentata dai carabinieri per raccontare di aver subito un furto - anzi due - all'interno della sua abitazione. E sull'autrice dei furti non aveva dubbi: era stata la donna che si era offerta di aiutarla con le faccende domestiche.

La vittima, che vive da sola, ha raccontato ai carabinieri di aver conosciuto quella donna qualche mese prima. Si era offerta di aiutarla nelle pulizie domestiche e di prestargli assistenza per le cure. Poi aveva rivisto questa donna per strada a inizio febbraio e avevano preso un caffè insieme. La donna si era offerta nuovamente di fare le pulizie a casa e la vittima, avendo bisogno e non riuscendo a fare tutto da sola, aveva accettato.

Le ripulisce la cassetta di sicurezza

Quindi, la donna era entrata nella casa della vittima e si era dedicata, in particolare, alla pulizia della cucina. In cucina l’anziana padrona di casa aveva una piccola cassetta di sicurezza contenente dei gioielli. La donna che doveva effettuare le pulizie era rimasta da sola in cucina per diverso tempo. Poi, una volta terminati i lavori, era andata via. Ma dopo circa una settimana, quando l’anziana aveva aperto la sua cassetta di sicurezza per riporre i gioielli che indossava e prenderne degli altri, ha scoperto che era vuota.

Mette a segno un altro colpo

I giorni successivi la donna è passata a casa della vittima per farle una visita e si è offerta di pulire un garage. Seppur titubante, la padrona di

casa, non avendo la possibilità di fare quel lavoro da sola, ha accettato. Ma durante le pulizie, trovando una scusa, la donna ha detto alla padrona di casa che doveva salire in cucina e che poteva andare da sola perché conosceva la strada. Finite le pulizie è andata via e la padrona di casa ha subito controllato la cassetta di sicurezza, notando che i diversi gioielli che aveva riposto all’interno erano spariti.

Scoperta dalla vittima e denunciata

Nel complesso erano stati rubati bracciali, anelli, penali, orecchini, catenine in oro, e altri monili, tutti in oro e la vittima ha anche fornito le foto dei gioielli che le erano stati rubati e, a quel punto, ha sospettato della donna che l’aveva aiutata nelle pulizie perché era l’unica a essere entrata nella sua abitazione in quel periodo. Per tali motivi, tenuto conto della denuncia e del fatto che nessun altro aveva avuto accesso alla casa della vittima, la donna in questione è stata denunciata per furto aggravato.