Si intrufola in un cortile e ruba monete dall'auto parcheggiata, denunciato un 39enne

Si era intrufolato in cortile privato e aveva rubato monete da un'auto parcheggiata, ma è stato sorpreso e denunciato. Nei guai un 39enne pregiudicato e residente in provincia di Lecco.

Ruba monete da un'auto

Il fatto è accaduto verso la metà di ottobre. A presentarsi in caserma a Pandino è stata una coppia di conviventi, residenti a Dovera, che volevano denunciare il furto subito all'interno del cortile di casa. I due, infatti, si trovavano in casa quando il ladro è entrato in azione. Richiamati da strani rumori sono usciti in cortile e hanno notato un uomo intento a frugare all’interno di una delle due auto parcheggiate nel

cortile di casa loro.

L’uomo, alla vista dei padroni di casa, era scappato a piedi inseguito dalla vittima, ma era riuscito a salire su un’auto e a scappare. La vittima era comunque riuscita a rilevare la targa dell’auto e una volta tornato a casa, con la compagna aveva verificato che entrambe le loro auto parcheggiate erano state visitate dall’intruso e che solo da un’auto erano state rubate diverse monete per alcuni euro.

Individuato grazie alle telecamere

Le auto non presentavano segni di scasso perché erano state lasciate aperte e senza sicure. Le vittime hanno anche fornito ai carabinieri una precisa descrizione del presunto ladro. Così i militari hanno iniziato le indagini e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del furto dalle quali hanno potuto vedere chiaramente il volto dell’autore del fatto e la targa dell’auto su cui viaggiava, coincidente con il numero di targa fornito dalla vittima.

Denunciato 39enne pregiudicato

I militari, tramite le banche dati, hanno verificato chi fosse il proprietario del mezzo in questione e hanno scoperto che si trattava del 39enne, con precedenti di polizia specifici per fatti analoghi commessi in diverse province lombarde. Hanno acquisito una sua foto e, confrontandola con i fotogrammi a disposizione, hanno potuto accertare che si trattava della stessa persona. Per questo motivo, il 39enne è stato denunciato per furto su auto.