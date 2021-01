Si fingono tecnici del gas e rapinano una coppia di anziani armati di spray al peperoncino. Paura settimana scorsa al Villaggio Europa di Spino.

Truffatori con la scusa della perdita di gas

È successo lunedì pomeriggio al Villaggio Europa. Due uomini si sono presentati alla porta di una villa muniti di un falso tesserino, riuscendo a farsi aprire giustificando l’intervento col riferimento a una presunta perdita di gas. Considerato il pericolo, i due anziani hanno acconsentito alla richiesta di verificare che l’impianto fosse funzionante.

Una volta dentro però, dopo aver finto di effettuare dei controlli per muoversi liberamente per la casa e individuare il luogo in cui i proprietari custodivano il denaro, a un tratto, uno dei malfattori ha estratto una bomboletta di gas urticante e l’ha puntata addosso ai due coniugi, mentre l’altro arraffava i soldi, 200 euro. Non è chiaro se lo spray sia stato effettivamente utilizzato. I due malviventi sono poi fuggiti col bottino e alla coppia, spaventata, non è rimasto che denunciare l’accaduto alle Forze dell’ordine.

Galbiati: “Indagini in corso, i cittadini chiamino il 112”

L’accaduto ha suscitato sdegno in tutta la comunità, e anche il vicesindaco Enzo Galbiati, residente nello stesso quartiere in cui si è verificato il colpo, ha espresso tutto il suo rammarico e invitato la cittadinanza a fare attenzione. «Siamo in contatto con il comando dei carabinieri di Pandino che si stanno occupando delle indagini – ha commentato – Questi casi si stanno succedendo sempre più frequentemente e quindi invitiamo i cittadini che vedono movimenti sospetti ad allertare subito la Polizia locale o il 112».

Per evitare truffe è raccomandabile verificare sempre con chi si sta parlando, anche se l’individuo che attende sull’uscio di casa esibisce un tesserino apparentemente valido. Il consiglio è quello di non fidarsi mai della sola parola del sedicente addetto che, se è in buona fede, non disdegnerà l’attesa di qualche minuto affinché il padrone di casa abbia il tempo di chiamare il numero verde del suo gestore, per verificare se risultino attività porta a porta autorizzate dalla compagnia o interventi specifici come controlli dell’impianto e fughe di gas.

