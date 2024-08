Si finge un tecnico per derubare una coppia di anziani coniugi

Si finge un tecnico per derubare una coppia di novantenni. E’ successo lo scorso giovedì e ad essere visitate dal ladro sono state diverse abitazioni. In alcune non ha avuto fortuna perché la famiglia non ha aperto il cancello. Per i due anziani coniugi, invece, il risultato non è stato così felice.

Finto tecnico

Il ladro-truffatore, italiano sui 40 anni, si è presentato alla loro porta come un tecnico dell’acquedotto, con divisa e cartellino contraffatti.

L’uomo ha chiesto alla coppia di poter entrare in casa per verificare un guasto all’impianto che avrebbe potuto inquinare l’acqua potabile.

Ha quindi illustrato il test da compiere allo stesso tempo in cucina e in bagno spiegando ai due di dover inserire nei rubinetti un liquido verde per eliminare l’inquinamento per scongiurare il rischio che potessero scoppiare le tubature. I due anziani, che vivono soli, spaventati da queste parole, hanno fatto entrare il malvivente che, mentre loro si trovavano uno in cucina e uno in bagno a controllare il "colore verde" dell’acqua, si è trovato libero di girare per le altre stanze dell’abitazione cercando soldi e gioielli.

Se ne va con i gioielli

Dopo aver rubato alcuni preziosi il falso tecnico, con naturalezza, ha chiesto ai due coniugi di chiudere tutti i rubinetti rassicurandoli che, dopo il controllo, l’inquinamento ipotizzato fortunatamente non li riguardava. Ha quindi salutato in modo gentile e se n’è andato con la refurtiva. Poco dopo i due coniugi si sono accorti della mancanza dei gioielli e dell’orologio. Hanno così chiamato i carabinieri della Stazione di Vailate, che sono intervenuti immediatamente sul posto raccogliendo la denuncia dei coniugi.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h