Si è spento lo storico presidente del Motoclub di Pandino Enrico Bianchi

E' scomparso a 69 anni lo storico presidente del Motoclub Pandino, Enrico Bianchi.

Addio al presidente Bianchi

Conosciuto a Pandino per essere stato per 10 anni presidente del "Motoclub Pandino", dal 2004 al 2014, e sostenitore dell’associazione "Marius genio e macchina".

"Con profondo dispiacere annunciamo che ieri notte ci ha lasciati Enrico Bianchi – ha comunicato il club - Ha imboccato quell'ultima strada a senso unico per il cielo dove sicuramente lo attenderanno i soci che ci hanno lasciato anticipatamente. Una persona squisita, educata, propositiva. Resta un vuoto enorme per noi del motoclub e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Un abbraccio a tutta la famiglia".

Sostenitore di Marius

Dopo essere stato presidente ha proseguito seguendo attivamente i corsi che il motoclub tiene nelle scuole per l'educazione stradale ai ragazzi. A portarselo via in poco tempo un male incurabile. Cordoglio anche da parte dell’associazione culturale "Marius genio e macchina".

"Enrico non è più tra noi – hanno scritto sui social – Un amico, un sostenitore dalla prima ora, un aiuto prezioso, ci ha donato un’opera di proprietà della sua famiglia. Ci mancherà, ma rimarrà sempre nei nostri cuori. Ci uniamo in un forte abbraccio. Ciao Enrico".

I funerali verranno celebrati domani, venerdì 7 febbraio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita.