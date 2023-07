Si è spento Aurelio Cazzulani, storico presidente della Rivoltana calcio ed ex sindaco negli anni '70

E' mancato ieri, giovedì 13 luglio, Aurelio Cazzulani sindaco di Rivolta dal 1970 al 1974 e presidente della Rivoltana Calcio, aveva 91 anni.

Addio ad Aurelio Cazzulani, storico presidente gialloblù

Vedovo e padre di tre figli, da tempo Cazzulani aveva accusato problemi di salute e ieri mattina è spirato alla Fondazione Benefattori Cremaschi. Il su nome è legato a doppio filo alla società calcistica del paese, di cui era stato dirigente, consigliere e poi presidente, carica che manteneva tutt'ora. Per questa sua dedizione era stato anche premiato a Roma dalla Federazione. Da ieri sulla pagina Facebook della Rivoltana Calcio campeggia un nastro nero in segno di lutto, accompagnato da un post di cordoglio:

"La società è vicina a tutta la famiglia del nostro Presidente. In questo giorno di profonda tristezza non troviamo altre parole. Grazie Presidente, Grazie Aurelio".

Sindaco socialista negli anni '70

Un uomo che si era speso non solo per il calcio ma anche per la politica locale, infatti era stato sindaco dal 1970 al 1974 nelle fila del Psi e poi era stato assessore dal 1974 al 1979

"Ero segretario amministrativo del partito ai tempi del suo mandato, è stato un sindaco determinato - ha ricordato Giuseppe Strepparola, ex assessore socialista dall'88 al 93 - ha sempre servito la comunità rivoltana con impegno".

I funerali sabato mattina

La salma di Cazzulani è stata composta nella casa del commiato di via Cereda, i funerali saranno celebrati domattina, alle 10, nella basilica di Santa Maria e San Sigismondo. Il feretro procederà verso il tempio crematorio e poi le ceneri saranno tumulate nel cimitero cittadino.