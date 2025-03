Si è spenta a 84 anni Maria Donesana dopo una vita dedicata al Comune

Un pezzo di storia del Comune di Vailate se n'è andato giovedì sera, con la scomparsa dell'ex dipendente comunale, che si è spenta all’età di 84 anni nella sua casa di via Borghi Inferiori.

La carriera in Comune

Maria Donesana aveva intrapreso il suo percorso nella pubblica amministrazione fin da giovane, a soli 20 anni, lavorando prima nel Comune di Casaletto Vaprio e successivamente in quello di Vailate, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. In un periodo in cui la pubblica amministrazione richiedeva versatilità e grande capacità organizzativa, Maria ha rivestito diversi ruoli: dall’ufficio tecnico all’anagrafe, dalla segreteria alla ragioneria. Un’esperienza che le ha permesso di conoscere a fondo ogni aspetto della "macchina comunale", facendola diventare una figura di riferimento per colleghi e cittadini.

La benemerenza civica

Non a caso, nel 2015, per celebrare il suo impegno e la sua dedizione, l’Amministrazione le aveva conferito la benemerenza civica Don Vittorio Tanzi Montebello, riconoscendo in lei una «figura professionalmente validissima e dedita al lavoro per il nostro comune». I più anziani la ricordano come «Maria della Frasca» dal nome dell’osteria gestita dalla sua famiglia. La sua vita è stata legata a doppio filo al comune «dove professionalità, dedizione e impegno costante non sono mai mancati», ricordano alcuni residenti.

L'impegno sociale

Anche dopo la pensione, ha continuato a interessarsi alle novità del settore e ha sempre cercato di rimanere aggiornata sugli sviluppi normativi. "La passione e dedizione per il settore della pubblica Amministrazione e della politica ce l’ha trasmessa lei" hanno ricordato con affetto le nipoti vailatesi Cinzia e Nadia Fontana. Sposata a 35 anni, non ha avuto figli ed è rimasta vedova 15 anni fa: "una persona determinata, precisa, professionale ma allo stesso tempo molto espansiva, gentile, disponibile, sempre pronta ad aiutare nel momento del bisogno".