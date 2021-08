Sì alle visite nei reparti no Covid, ma solo con il Green Pass

Da oggi, lunedì 16 agosto 2021, torna la possibilità di far visita alle persone ricoverate negli ospedali dell'Asst Crema (Maggiore di Crema e Santa Marta di Rivolta), ma solo nei reparti Covid-free e con l'esibizione del Green Pass.

Sì alle visite in ospedale ma con il Green Pass

E' quanto stabilito dal decreto legge del 23 luglio 2021 e reso operativo anche dall'Asst Crema che consentirà l'accesso organizzando un punto di verifica all'ingresso dei due presidi di Crema e Rivolta. Il personale incaricato richiederà la compilazione di un modulo di autocertificazione da consegnare in reparto. L’accesso di visitatori ai ricoverati è consentito a familiari della persona ricoverata per fini

assistenziali e relazionali.

Modalità di accesso a Crema e Rivolta

L’ accesso è consentito negli orari di visita dalle 15.30 alle 16.30 tutti i giorni, per un solo visitatore per camera di degenza e per un periodo di tempo non superiore a 15 minuti, in modo da consentire la rotazione delle presenze. E’ consentita la presenza di un solo visitatore al giorno per degente.

Il familiare per l’ingresso in ospedale deve essere munito di Certificazione verde da esibire al controllo in ingresso, compilare il modulo di autocertificazione riportante i dati anagrafici che dovrà essere consegnato in reparto (disponibile in ingresso e sul sito aziendale www.asst-crema.it, indossare una mascherina chirurgica, procedere al lavaggio delle mani con soluzione disinfettante, avere una temperatura corporea inferiore a 37.5°.

Nei reparti Covid visite vietate

Per quanto riguarda i reparti Covid, invece, le visite restano vietate ad eccezione di particolari condizioni: fine vita, area materno infantile e pediatria con autorizzazione del direttore dell'unità operativa e con tutti i dispositivi di protezione del caso.