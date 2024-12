Sgominarono i truffatori degli "affitti fantasma", Polizia locale premiata al Forum bergamasco

Polizia locale di Pandino premiata per aver portato alla denuncia un giro di 500mila euro per affitti "fantasma". Giovedì scorso, in rappresentanza di tutta la Polizia locale di Pandino, il sindaco Piergiacomo Bonaventi assieme al comandante Oreste Cantoni sono stati premiati dal "Forum Polizia locale Bergamo" con una benemerenza per l’ottimo servizio svolto. In particolare, il premio si riferisce allo straordinario lavoro svolto con l’operazione "affitti fantasma".

Le indagini sugli affitti fantasma

Le indagini della Polizia locale pandinese erano iniziate nel 2023, portando alla denuncia di sette persone accusate di aver messo in atto un raggiro per circa 500mila euro, e si erano concluse con gli accertamenti del Nucleo di Polizia giudiziaria della municipale di Torino.

Questo il copione seguito dei truffatori: i malintenzionati ponevano in vendita e in affitto appartamenti, veicoli e macchinari inesistenti, chiedendo un pagamento a titolo di cauzione su diversi conti correnti postali intestati a diversi soggetti residenti nel nord Italia. La scusa adottata dai truffatori per spingere al versamento era diversa da vittima a vittima, ma il modus operandi era sempre lo stesso: a pagamento ricevuto, veniva concordato un giorno e un orario per la consegna della merce o per la visita all’appartamento, ma ogni volta venivano forniti indirizzi "fantasma" dove non esisteva nulla di ciò che i malviventi avevano promesso.

Premiata la Polizia locale