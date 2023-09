Settimana mondiale dell'allattamento, tanti appuntamenti all'Asst Crema

Una settimana di appuntamenti per mamme, papà, bimbi, nonne e nonni. È quella pensata dall’Asst di Crema, in collaborazione con l’Ats della Val Padana e il progetto "Nati per leggere" in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, che ricorre dal 1 al 7 ottobre.

Settimana mondiale dell’allattamento

“L’equipe multiprofessionale del consultorio, in rete con altre realtà territoriali, sarà in campo per accogliere genitori, nonni e piccoli tra momenti ludici dedicati alla lettura o al massaggio infantile e momenti formativi per vivere al meglio l’avventura della genitorialità - ha spiegato la responsabile del consultorio familiare di Asst Crema, Maria Damiana Barbieri - L’obiettivo è quello di aiutare le mamme a vivere al meglio il momento dell’allattamento, rispondendo a dubbi e paure, a partire dall’idea che l’allattamento sia una pratica che contribuisce in modo positivo alla salute della madre e del bambino, al corretto sviluppo fisico ed intellettivo del bimbo, oltre che favorire la relazione madre – figlio”.

Tutti gli incontri sono gratuiti con accesso su prenotazione via mail a consultorio@asst-crema.it o chiamando il numero 0373218220.

Gli incontri

Il primo incontro con le ostetriche Antonella Bellini ed Elena Caravaggi, dal titolo "Mamma che latte" è in calendario per lunedì 2 ottobre. Appuntamento dalle 10 alle 12 nella casa di comunità in via Gramsci (aula didattica, primo piano). Il momento è aperto a mamme, papà, nonne e nonni. Il giorno seguente, martedì 3 ottobre, dalle 17 alle 18.30 sempre nella casa di comunità la psicologa Maria Damiana Barbieri e l’educatrice

professionale Laura De Poli accoglieranno mamme e papà e tratteranno il tema "Genitorialità ed emozioni".

Mercoledì 4 ottobre il progetto "Nati per leggere" sbarca nel reparto di pediatria del Maggiore di Crema. Con l’operatrice Npl Elena Macchi e l’assistente sanitaria Barbara Bazzani i bimbi ricoverati ed i loro genitori potranno dedicare un momento alla lettura.

Giovedì 5 ottobre dalle 11 presso la casa della comunità mamme e papà trascorreranno un’ora dedicata al massaggio infantile, con la psicologa Silvia Rovaris. Venerdì 6 ottobre appuntamento conclusivo nella biblioteca comunale di Offanengo dalle 16.30. Incontro

rivolto a bimbi dagli 0 ai 6 anni e loro genitori per comprendere l’importanza della lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita. Parteciperanno l’assistente sanitaria Barbara Bazzani ed Elena Macchi. Per iscriversi a quest’ultimo incontro si può chiamare al numero 0373-247314 o inviando una mail a biblioteca@comune.offanengo.cr.it

I benefici dell'allattamento al seno