Sergnano piange la scomparsa dell'avvocato Giuseppe Moretti

La comunità di Sergnano piange l’avvocato Giuseppe Moretti, spentosi a 72 anni sabato scorso dopo una lunga malattia.

Professionista noto e stimato anche fuori dal paese, era stato anche titolare del "Ristorante dell’Albero", vicesindaco, presidente della banda dal 1997 al 2008 e presidente del Consorzio del Parco del Serio. Un pezzo di storia di Sergnano se n’è andata con Giuseppe Moretti, che ha lasciato un grande vuoto. Un uomo colto, riservato e di grande umanità, sposato e padre di una figlia.

"Per noi era un punto di riferimento importante nella figura di marito, padre, professionista - lo hanno ricordato la moglie Stefania Diedolo , nota scrittrice cremasca, e la giovane figlia Sofia - Dal punto di vista professionale era molto generoso, soprattutto verso gli avvocati più giovani che ha sempre sostenuto, come pure verso gli amici, cosa che ho saputo solo ora. Ha aiutato molti ragazzi a superare gli esami di Stato, li invitava nel suo studio e li interrogava. Era preciso nel suo lavoro ma anche molto umile e aveva una memoria di ferro: ricordava tutto, soprattutto gli eventi della Storia e si divertiva a fare 'interrogazioni a casa'".

Stefania Diedolo ha così "scoperto" di aver avuto accanto una persona speciale anche attraverso le parole e il ricordo di chi lo aveva conosciuto.

Giuseppe Moretti si era speso anche in politica ed era stato titolare del "Ristorante dell’Albero" la cui gestione è passata al fratello Valeriano.

"È stato il papà di tutti, di mia figlia e dei suoi fratelli e anche mio, nel senso che ha saputo in qualche modo sostituire la figura di mio padre quando è venuto a mancare - ha affermato la moglie - Lui c’era sempre. Una persona che non parlava mai a sproposito, dietro il suo essere silenzioso c’era davvero una "montagna" da scoprire. Negli ultimi tempi era un po’ stanco e dopo il lavoro preferiva non uscire. Da inguaribile ottimista e fino all’ultimo pensava di farcela... ".