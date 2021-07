Senza mascherina sul treno, denunciato un pregiudicato appena uscito dal carcere

Un 46enne pregiudicato, appena uscito dal carcere di Cremona, è stato denunciato dopo aver discusso con il capotreno che lo aveva invitato a indossare la mascherina.

Esce dal carcere e litiga sul treno

E' successo martedì pomeriggio a bordo di un treno che da Cremona era diretto a Milano. Il 46enne italiano, pregiudicato dopo essere stato rimesso in libertà dal Carcere di Cremona, dove si trova da un anno per scontare una condanna per resistenza a Pubblico Ufficiale, è salito

su treno diretto a Milano dove risiede.

Viaggiava senza mascherina

Durante il tragitto è stato invitato più volte dal capotreno ad indossare la mascherina prevista ancora nei luoghi chiusi. L’uomo restio all’autorità, come dimostrano i numerosi precedenti penali di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, ha discusso vivacemente con il capotreno e con altri passeggeri, costringendo l'operatore a interrompere la corsa nella stazione di Casaletto Vaprio.

Denunciato dai carabinieri

Sul posto è quindi intervenuto prontamente un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crema. I militari lo hanno fatto scendere dal treno, che ha potuto riprendere la sua normale corsa, lo hanno identificavano e riportato alla calma. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica presso Tribunale Cremona per interruzione di pubblico

servizio.