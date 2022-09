Seduto al bar con il coltello in borsa, denunciato un 54enne

Si è seduto al tavolino di un bar come un normale cliente, ma nel borsello teneva un grosso coltello da cucina. Tanto evidente da essere notato da un altro avventore che ha subito allertato i carabinieri. Così un 54enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio, dai carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco.

Con il coltello al bar, denunciato

I fatti si sono verificati la mattina nel 18 settembre intorno alle 12.15 in un bar di Spino d'Adda. Ad allertare i carabinieri, appunto, è stata la telefonata di un cliente che ha segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che, ad un certo punto, lo aveva anche estratto dalla borsa e appoggiato sul tavolino dicendo di essere infuriato con una persona, ma senza entrare nel dettaglio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno individuato l'uomo e gli si sono avvicinati in sicurezza riuscendo a sfilargli il coltello dalla borsa. A quel punto è scattata la perquisizi0one per verificare che non avesse con sé altre armi. Il coltello, con una lama da 26 centimetri - di cui non ha saputo giustificare il possesso - è stato sequestrato e il 54enne è stato denunciato.

In giro con il coltello a Romanengo

La sera di domenica anche i carabinieri della stazione di Romanengo hanno denunciato un uomo per porto abusivo di arma da taglio. Verso le 20 in via Aldo Moro, una pattuglia ha notato due giovani non del posto che a piedi si dirigevano verso il centro del paese. I due sono stati fermati per un controllo e durante l’identificazione hanno mostrato la loro insofferenza, agitandosi e innervosendosi.

Di conseguenza, il controllo è stato approfondito e sono stati perquisiti. La verifica è stata estesa alle borsa a tracolla in loro possesso. Uno dei giovani ha cercato di nascondere un oggetto risultato un coltello della lunghezza complessiva di 23 centimetri con sistema di blocco della lama di cui non ha saputo giustificare il possesso. L’arma da taglio è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria.