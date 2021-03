Sedotto e derubato: denunciata 28enne dopo un ammaliante furto

Il reato ieri mattina a Pandino ai danni di un 60enne di Vailate.

Sedotto e derubato

Adesca 60enne, lo palpeggia e lo deruba, poi fugge in un supermercato. E’ quanto accaduto ieri mattina, venerdì, a Pandino, dove un uomo di 60 anni residente a Vailate è stato fermato per strada da una 28enne di origini romene, che dopo alcuni convenevoli gli ha fatto intendere di voler trascorrere con lui dei momenti in intimità. L’uomo, stupito della proposta, è rimasto ancor più sbalordito quando la donna ha iniziato ad accarezzarlo e toccarlo. Durante le effusioni, però, la giovane gli ha rubato il portafogli prima di darsi velocemente alla fuga trovando riparo in un supermercato lì vicino.

La segnalazione e l’arresto

Resosi conto del raggiro subito e del furto, l’uomo ha prontamente chiamato le autorità e avvisato il personale del supermercato che, insieme con i Carabinieri, è riuscito a rintracciare la giovane e fermarla. Il portafogli, però, era nel mentre stato consegnato a un complice che si era dileguato senza lasciare tracce. I Carabinieri hanno dunque denunciato la 28enne per furto con destrezza e avviato le indagini per l’identificazione del suo complice. La donna è stata deferita in stato di libertà: si tratta di una pregiudicata per lo stesso reato di furto con destrezza.

