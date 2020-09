Sedicenti venditori alla porta, il vicesindaco lancia l’allarme: “Fate attenzione”. Succede a Vailate, ma potrebbero essere interessati anche i Comuni vicini.

Sedicenti venditori Enel

L’allarme lo ha lanciato il vicesindaco Pierangelo Cofferati sui social dopo aver avuto esperienza diretta con un sedicente venditore che ha bussato alla sua porta.

“Stanno girando sedicenti operatori Enel, con tanto di maglietta personalizzata, che tentano di far sottoscrivere un passaggio da Enercom a EnelEnergia – ha spiegato – La vendita porta a porta è lecita, ma prestate molta attenzione. Questo personaggio ha iniziato a chiedere informazioni con il cognome di mia madre (deceduta anni fa e non titolare di nessuna utenza) semplicemente perché ha visto il nome sul citofono. Sono venditori privi di scrupoli da cui è meglio diffidare”.

Il consiglio, come sempre, soprattutto per le persone più anziane, è di non aprire la porta a nessuno e non fornire dati sensibili.

