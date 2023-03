Scorda le chiavi nell'auto, gliela rubano

Una distrazione può capitare a tutti, ma difficilmente le conseguenze del dimenticare le chiavi all'interno del proprio veicolo parcheggiato sono tanto serie (e prevedibili, in fondo), soprattutto se non si vive in una metropoli, ma in una tranquilla cittadina di campagna. Lo ha imparato a sue spese un cittadino del Cremasco, ieri sera. Tuttavia, grazie al pronto intervento dei carabinieri, è riuscito a rientrare in possesso della sua automobile rubata nel giro di poche ore. E il presunto responsabile è stato denunciato per ricettazione.

Le chiavi dell'auto in bella vista

Tutto è successo nella serata di ieri sera, martedì 7 marzo. Alla caserma dei carabinieri della stazione di Crema, attorno alle 21.30, si è presentato un uomo, per denunciare il furto della propria automobile lasciata parcheggiata davanti a casa nel corso del pomeriggio. Per il ladro non dev'essere stato un colpo particolarmente difficile: l'automobile era stata dimenticata aperta, e le chiavi erano all'interno, in bella vista.

Le ricerche immediate e la denuncia a Pianengo

La centrale operativa dei carabinieri di Crema ha quindi diramato le ricerche dell’auto alle pattuglie in servizio di vigilanza sul territorio. Ed è stata una di queste a rintracciare il veicolo, mentre transitava in via Padova a Pianengo. L'auto rubata era ferma a lato della strada e con una persona a bordo. A quel punto i militari sono intervenuti e hanno bloccato, controllato e identificato il giovane presente sul veicolo rubato, un cittadino straniero. Accertato il fatto, è stato accompagnato presso la caserma di Crema e denunciato per ricettazione. Il veicolo, che non aveva subito alcun danno e con le chiavi ancora nel quadro, è stato restituito al proprietario.