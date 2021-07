Scoppia un focalaio in paese, 25 giovani tornati dalla montagna positivi al Covid

Un focolaio di Covid a Pandino, 25 ragazzi tornati dalla Valle Aurina dove si trovavano con il vicario don Andrea Lamperti Bornaghi al centro estivo.

Focolaio di Covid

Ne ha dato notizia poco fa il sindaco Piergiacomo Bonaventi. Della positività del sacerdote e di due assistenti in Trentino si sapeva per via di un comunicato della chiesa pubblicato lunedì, ma solo ora l'Ats Valpadana ha reso noto che 25 giovani su 30 di quelli rientrati sabato mattina sono positivi.

"L'Ats ci ha rivelato il numero esatto pochi minuti fa - ha affermato - l'Ats si è attivata per dare alle famiglie le varie indicazioni sulla quarantena fiduciaria. Mi auguro che i giovani e i familiari le rispettino per il bene loro e della comunità".

