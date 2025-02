Scoperto con oltre un Kg di hashish e fuochi pirotecnici illegali, arrestato

Non si ferma l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe nel Cremasco, con una nuova e significativa operazione di servizio che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e di un considerevole numero di fuochi pirotecnici illegali a Vailate.

Circolava con hashish e fuochi illegali

Nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 42 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato in possesso di un notevole quantitativo di hashish, 1,350 Kg. L’uomo è stato anche denunciato per detenzione di materiale esplodente perché trovato in possesso di ben 122 fuochi pirotecnici artigianali, del peso complessivo di circa 6,5 Kg.

Fermato lungo la Sp 2

Erano le 15.30 quando i militari della Radiomobile, durante il normale servizio di controllo del territorio lungo la Sp 2, hanno notato un uomo alla guida di un’auto, proveniente dalla Bergamasca e lo hanno fermato. Una serie di circostanze hanno insospettito i militari, in particolare il 42enne era molto nervoso nonostante fosse in regola con i documenti personali e del veicolo. Non solo, dall’abitacolo proveniva un fortissimo odore di stupefacente. L’uomo ha provato ad eludere il controllo, consegnando spontaneamente 3,5 grammi di hashish che aveva dentro un marsupio, credendo così di evitare la perquisizione. Invece, i militari hanno controllato lui e la sua auto e, sotto un sedile, hanno trovato una busta contenente numerosi panetti da 100 e 50 grammi di hashish, più altre 10 stecche da oltre 10 grammi ciascuna, per un totale di 1,1 Kg di stupefacente.

La perquisizione a casa

I militari hanno accompagnato il 42enne fino a casa e durante la perquisizione hanno trovato altri 230 grammi di hashish, suddivisi in più ovuli, due cipolle esplodenti artigianali, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, nel garage, sono stati trovati altri 120 fuochi pirotecnici artigianali di elevata potenza.

L'arresto

Stupefacente, bilancini, materiale per il confezionamento e fuochi pirotecnici illegali sono stati sequestrati e il 42enne è accompagnato presso la caserma di Crema dove è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e denunciato per detenzione di materiale esplodente. E’ stato accompagnato al carcere di Cremona in attesa dell’udienza di convalida svolta la mattina del 21 febbraio e conclusa con la convalida dell’atto, la sua sottoposizione agli arresti domiciliari ed il rinvio della decisione.