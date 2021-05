Scontro tra Tir lungo la Rivoltana, traffico rallentato

Un incidente tra due mezzi pesanti si è verificato questa mattina, lunedì 10 maggio 2021, sulla Rivoltana al confine tra Truccazzano e Rivolta d’Adda. Ferito uno dei due camionisti. Ne danno notizia i colleghi di PrimaLaMartesana.it.

Incidente tra camion sulla Rivoltana

E’ successo questa mattina intorno alle 10.30. Entrambi i camion si stavano muovendo in direzione Truccazzano e, appena superato il ponte sull’Adda, sono stati coinvolti in un tamponamento. Secondo una prima ricostruzione l’auto che li precedeva ha rallentato per svoltare in una strada vicinale e il Tir che procedeva appena dietro ha rallentato a sua volta. Il camion che seguiva, invece, non è riuscito a fermarsi e ha tamponato quello del collega.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Melzo. Ad avere la peggio è stato il conducente del secondo camion, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda e un equipaggio della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni (Truccazzano, Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate), intervenuti per i rilievi.