Scontro tra due camion sulla Bergamina, due feriti

Sono due i feriti, fortunatamente lievi, dell'incidente avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 15 lungo la provinciale Bergamina, in territorio di Pandino. A scontrarsi sono stati due camion per il trasporto degli animali.

Schianto sulla Bergamina

Il tamponamento è avvenuto lungo il rettilineo che porta all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto a causare l'incidente potrebbe essere stato un malore del 71enne, di Offanengo, che si trovava alla guida del primo camion. A seguirlo a breve distanza c'era un 42enne abruzzese al volante di un autoarticolato più grande. Lo ha visto accostare e poi improvvisamente cercare di invertire la direzione di marcia. Inutile la frenata. L'autoarticolato ha colpito il camion facendolo girare su se stesso e finendo poi contro un palo della segnaletica.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la Polizia locale di Pandino insieme ai Vigili del fuoco di Crema. La strada è rimasta chiusa un'ora per consentire le operazioni. Il 71enne è stato trasportato in ospedale a Crema in codice giallo, mentre il 42enne ha raggiunto l'ospedale di Crema in codice verde.