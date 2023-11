Scontro tra due auto sulla Sp 90, tre feriti

Brutto incidente ad Agnadello questa mattina, sabato 4 novembre, alle 5.30. Due auto si sono scontrate sulla Sp 90 e tre giovani sono finiti in ospedale.

Scontro sulla Sp 90

E' intervenuto anche l'elisoccorso questa mattina sul sinistro avvenuto tra due auto sulla Bergamina, all'altezza dell'incrocio che porta a Rivolta, in codice rosso. Sul posto anche due ambulanza, un'automedica, carabinieri e Polizia stradale. A bordo dei veicoli tre persone: due ragazzi di 21 e 24 anni e una donna di 34. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e due degli occupanti sono stati stati trasferiti in ospedale a Milano, uno in eliambulanza al San Raffaele e l'altro al san Gerardo in codice giallo.

Seguono aggiornamenti