Scontro fra veicoli, feriti due under 30 SIRENE DI NOTTE

Sul luogo dell’incidente due ambulanze e un’automedica, che hanno portato i due giovani feriti all’ospedale.

Scontro fra veicoli

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella prima serata di ieri, a Vailate. Erano quasi le 19 quando due automobili, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la Sp2. Alla guida dei due veicoli c’erano due giovani, un 22enne e un 29enne, rimasti entrambi coinvolti nell’impatto senza particolari conseguenze. Dopo l’intervento dei soccorritori, infatti, i due sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Crema: uno dei due è stato soccorso in codice verde. Più serie ma stabili le condizioni dell’altro giovane coinvolto, classificato come codice giallo dagli specialisti del 118.

Rissa in paese a Covo

A Covo, invece, con la fine del lockdown più stringente è ripreso anche il movimento serale, che ha portato nella serata di ieri, sabato, qualche disordine. Attorno alle 21.30, infatti, i Carabinieri di Romano sono intervenuti a seguito di una segnalazione di rissa in via De Micheli. Con loro anche un’ambulanza, per soccorrere un 40enne rimasto coinvolto nella scazzottata. L’uomo comunque non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

