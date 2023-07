Marco Fortuna è stato ritrovato, era scomparso da giovedì

E' stato ritrovato nella notte il 35enne Marco Fortuna, di cui non si avevano notizie da giovedì scorso. L'annuncio è rimbalzato sui social e condiviso anche dall'associazione "L'Approdo" di Rivolta d'Adda di cui è vicepresidente.

Ritrovato Marco Fortuna

Lieto fine, dopo giorni di apprensione, per Marco Fortuna, il 35enne di Cassano d'Adda (ma originario di Paderno Dugnano), di cui non si sapeva più nulla dallo scorso giovedì quando era scomparso dopo una cena con gli amici in un ristorante di Cassano d'Adda. Da quel momento di lui si erano perse le tracce. La sua auto, una Peugeot 208 gialla era stata ritrovata in zona Corvetto a Milano con all'interno documenti e telefono.

Il tam tam sui social

L'appello della madre aveva iniziato a rimbalzare sui social e grazie alle condivisioni sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni. Fortuna era stato avvistato la notte tra sabato e domenica a Ciniesello Balsamo dove aveva passato la notte in hotel.

La notizia del ritrovamento è arrivata questa notte e subito condivisa dalla pagina Facebook di "Penelope Lombardia", che raccoglie le segnalazioni e gli appelli per le persone scomparse, e dall'associazione di Rivolta d'Adda "L'Approdo" di cui Fortuna è vicepresidente.